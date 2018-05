Governo, Meloni a Salvini: "Avventura con M5s può finire male"

"Faccio un appello a Matteo Salvini. Chieda con forza l'incarico per il centrodestra piuttosto che lanciarsi in avventure che potrebbero finire non benissimo". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sull'eventuale governo Lega-M5s. "Siamo una coalizione che condivide dei valori e sappiamo ben governare. Pensiamoci bene perché dalle scelte che si fanno nelle prossime ore dipendono i prossimi anni della storia italiana", ha aggiunto.