Governo, Matteo Salvini oggi al Colle per incontrare Mattarella

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, salirà oggi al Quirinale dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il colloquio, come precisato in una nota dal Colle, non si affronterà la vicenda dei fondi della Lega. Al presidente Mattarella, ha spiegato Salvini, racconterò "che l'Italia è una Repubblica democratica e che gli unici che decidono sono gli italiani con il loro voto".