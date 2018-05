Governo, Mattarella si prende due giorni di riflessione | Berlusconi: "Meglio il Pd di M5s" | Salvini: "Chi guarda a sinistra si chiama fuori"

"Per senso di responsabilità avevamo anche accettato per riuscire a dare un governo al Paese una ipotesi di governo con i grillini che ci preoccupava molto, ma il comportamento dei Cinquestelle ci ha definitivamente convinto non essere auspicabile e possibile. Dare vita ad un governo del Centrodestra che ottenga in Parlamento sul proprio programma i voti necessari per la maggioranza e' quello che abbiamo proposto ai nostri alleati fin dal primo giorno dopo il voto". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.