Governo, Martina: "Referendum iscritti per confermare intesa Pd-M5s"

"Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con il M5s, penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione". Con queste parole il segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all'ipotesi del referendum tra gli iscritti, in vista delle trattative con i pentastellati per il nuovo esecutivo.