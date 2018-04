Governo, Martina frena il M5s: "Impossibile un confronto con loro"

"Renzi permetta a Martina di lavorare o ritiri dimissioni" - Che il clima all'interno del Pd sia sempre "caldo" e che non vi sia soltanto un problema di strategia e di alleanza, lo dimostra l'irritazione espressa da Andrea Orlando per la riunione ristretta di Matteo Renzi con i fedelissimi e i capigruppo, un mini vertice che evidentemente non è stato gradito dagli altri esponenti Dem. "Renzi deve decidere una cosa: se ritiene che le colpa della sconfitta elettorale non sia la sua, che sia la mia o dei cambiamenti climatici, allora può decidere di ritirare le proprie dimissioni e continuare a esercitare il mandato avuto dagli elettori". Sull'apertura del leader M5s Luigi Di Maio al Pd, il ministro della Giustizia ha dichiarato: "Non si può fare una discussione come quella che si sta facendo adesso che si propone una equivalenza tra l'alleanza con il Pd e quella con la Lega. Evidentemente c'è un serio problema di proposta programmatica perché, se si ritiene che si possa governare indipendentemente con gli uni o con gli altri, vuol dire che si ha un programma troppo vago".



Cuperlo: "Renzi ritiri dimissioni se vuole avere ruolo in direzione - Parole dure per l'ex segretario sono arrivate anche da Gianni Cuperlo. "Non sono stupito, ma preoccupato. Non sono stupito perché che esistano correnti e componenti nel Pd, è un dato oggettivo. Che esista una corrente renziana è altrettanto evidente alla luce della stagione che abbiamo alle spalle e d'altra parte bastavano le Leopolde per darne misura e consistenza. Ma alla luce della riunione che si è svolta, se Renzi ha cambiato idea e pensa di dover svolgere e assolvere un ruolo e una funzione politica di direzione in questa comunità anche dopo il 4 marzo, ha una via primaria: ritirare le dimissioni, presentarsi all'assemblea del 21 aprile e chiedere a quell'assemblea che si rinnovi la fiducia nella sua persona e nella sua leadership".