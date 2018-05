Governo M5s-Pd? Salvini: "Sono deluso, italiani non lo meritano"

"Non sono arrabbiato ma deluso, perché gli italiani non meritano questo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Sono stanco - ha prosesuito -. Da un mese sento gente che litiga mentre io, che avrei teoricamente potuto accampare pretese per fare il premier, sono stato il primo a dire 'se serve faccio un passo a lato', mentre altri continuano a dire "io, io, io'".