Governo M5s-Lega, Toti: da Berlusconi senso di responsabilità

Forza Italia ha sempre avuto la cultura di stabilità di governo. Berlusconi ha dimostrato il solito senso di responsabilità, come sempre nella sua storia". Lo ha affermato Giovanni Toti a Radio Capital. "M5S-Lega governo di legislatura? Tutti lo dicono, e penso che non possano dire altro. E' altrettanto evidente però che è difficile far durare per un'intera legislatura due programmi antitetici, i punti di compromesso non sono infiniti", ha aggiunto.