Governo, Lega: "Ok patto alla tedesca, ma prima un passo indietro"

Serve "un passo indietro" per "far nascere un governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, come dice Di Maio". L'appello è di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, che auspica "responsabilità oppure non si va da nessuna parte". Secondo il braccio destro di Salvini è arrivata l'ora di "mettersi a un tavolo e vedere quelle 5, 6 o 7 cose che condividiamo. E di fare un passo indietro per poi farne uno avanti tutti insieme".