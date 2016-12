Governo, Lega e M5s disertano le consultazioni con Gentiloni

La Lega Nord e il M5s non parteciperanno alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo esecutivo. "Non riconosciamo alcuna legittimità a Gentiloni e al suo governo. Non abbiamo tempo da perdere in inutili colloqui", ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini. "L'unica risposta che vogliamo ascoltare - ha aggiunto - è la fissazione della data per le elezioni politiche".