Governo, Lega ascolterà elettori in piazza su contratto di governo

La Lega ha annunciato di voler ascoltare il parere dei propri elettori sull'intesa con il M5s per la formazione del nuovo governo. L'ufficio organizzativo federale ha inviato una lettera ai segretari regionali e provinciali per invitarli a prenotare le piazze per il weekend per una "consultazione" con la cittadinanza. Ogni gazebo, si legge nella missiva, "dovrà dotarsi di un'urna per raccogliere le schede votate".