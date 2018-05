Governo, l'Ue: situazione non preoccupa, fiducia in Mattarella

Lo stallo politico in Italia non preoccupa le istituzioni europee, che si dicono invece fiduciose nel fatto che il capo dello Stato riesca a risolvere la situazione. "Sulla situazione politica in Italia - sottolinea un portavoce della Commissione Ue - non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella".