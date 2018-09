Governo, l'audio shock di Casalino: "Al Mef obbediscano o li facciamo fuori" | La difesa M5s: "Ci remano contro"

"Se non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza , noi del M5s per tutto il 2019 ci dedicheremo a far fuori una marea di gente del Mef ". Lo ha affermato il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, in un audio shock registrato in un bar. Il responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi ha rivolto frasi molto pesanti nei confronti del ministero di Giovanni Tria : " Sarà una cosa ai coltelli ...". "Nei ministeri c'è chi rema contro", ha replicato il M5s.

La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale, non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non interviene mai, volta alla diffusione. Nell'audio Casalino dichiara infatti: "Se vuoi far uscire una cosa simpatica, scrivi che nel Movimento è pronta la megavendetta" contro i tecnici del Tesoro accusati di "ostruzionismo".



Il governo trema - "Ormai si è capito che Tria c'entra relativamente - prosegue il portavoce di Conte - ma al ministero c'è una serie di persone che è lì da decenni, che proteggono il solito sistema e non ci fanno capire dove si possono trovare nel bilancio questi 10 miliardi del c...". L'audio, già circolati ai piani alti di Palazzo Chigi, rischia di far tremare il governo in un momento molto delicato, con il Def e la legge di stabilità ancora da rifinire.



M5s: "Nei ministeri c'è chi rema contro" - "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del M5s detta e ridetta in tutte le salse", si legge in un post del blog del Movimento. "Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro".



La polemica sullo stipendio - Casalino era finito di recente nella bufera per un altro motivo: il suo stipendio. Con i suoi 169mila euro lordi all'anno, guadagnerebbe di più del presidente del Consiglio. Ma guai a dirgli che non sono meritati: "Il M5s è sempre stato per la meritocrazia, abbiamo sempre criticato i privilegi ingiustificati e il mancato riconoscimento, anche economico, delle competenze professionali".