Governo, il presidente Mattarella mercoledì apre le consultazioni

Prendono il via mercoledì le consultazioni per il nuovo governo: i partiti maggiori saliranno al Colle giovedì. Intanto M5e e Lega non recedono dalle loro posizioni, con Di Maio e Salvini che tornano a porre l'accento sui programmi. Tra i due possibili convergenze su Russia e migranti; faccia a faccia ancora in stand by. Nel Pd intanto cresce la fronda governista.