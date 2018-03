Governo, il premier Gentiloni: ricucire le ferite del nostro Paese

"Chi governa deve avere la consapevolezza" che "bisogna mettere al centro il ricucire le ferite del nostro Paese, ancora evidenti soprattutto al sud", nonostante i dati macroeconomici siano migliorati. Lo ha detto il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, a Trento. Per Gentiloni, "siamo in un momento di passaggio nel nostro Paese, ma dobbiamo essere consapevoli che proprio in questo momento siamo chiamati a fare delle scelte importanti".