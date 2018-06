Governo, il ministro dell'Interno Salvini: "L'Iva non aumenterà"

"Non siamo stati eletti per aumentare tasse, accise ed Iva: l'Iva non aumenterà". Lo ha affermato al Senato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Alla Flat tax si lavora già da queste settimane. Per prima cosa ci sarà la pace fiscale per restituire vita e possibilità di lavorare e pagare le tasse agli italiani ostaggio di Equitalia", ha aggiunto.