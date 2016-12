Governo, il Cdm approva lo stato d'emergenza per Belluno e Padova

Il Consiglio dei ministri ha approvato la dichiarazione di stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che il 14 settembre 2015 hanno colpito le province di Belluno e Padova. Per completare gli interventi di protezione civile in atto, sono stati prorogati anche gli stati d'emergenza già dichiarati per le province di Genova e Siena, per i danni creati dal maltempo rispettivamente il 13 e 14 settembre 2015 e il 24 e 25 agosto 2015.