Governo, Grillo: "Stiamo con il popolo, non con i voltagabbana"

"Stiamo con i cittadini, non con i voltagabbana". Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, rinviando al post di Luigi Di Maio: "C'è un Paese che vuole votare e i partiti stanno fabbricando l'ennesimo governo in provetta per continuare a mantenersi i loro mega stipendi, le loro pensioni e i benefit. Noi stiamo con il popolo italiano. Non con questa banda di voltagabbana. Un'auto blu vuota è arrivata al Quirinale e ne è sceso Gentiloni #votosubito".