Governo Gentiloni, presentati i nuovi ministri: Alfano va agli Esteri, la Boschi diventa Sottosegretario

Governo Gentiloni, i ministri confermati - Restano al loro posto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, quello della Giustizia Andrea Orlando, Marianna Madia alla Pubblica Amministrazione, Federica Pinotti alla Difesa, all'Agricoltura Maurizio Martina, all'Ambiente Gian Luca Galletti, alle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, Carlo Calenda allo Sviluppo Economico, alla Salute Beatrice Lorenzin, al Lavoro Giuliano Poletti, ai Beni Culturali Dario Franceschini, agli Affari Regionali Enrico Costa. Cambio di poltrone - Restano nel governo ma cambiano "poltrona" Maria Elena Boschi e Angelino Alfano che, rispettivamente passano dal ministero per le Riforme alla carica di Sottosegretario alla Presidenza, e dal ministero dell'Interno a quello degli Esteri. "Promozione" per Claudio De Vincenti e Luca Lotti: entrambi da Sottosegretari passano a ricoprire la carica di ministri, rispettivamente, della Coesione territoriale e Sud e dello Sport. I nuovi ingressi nel governo - Anna Finocchiaro entra nel governo come ministro delle Riforme, sostituendo quindi Maria Elena Boschi, mentre all'Istruzione arriva Valeria Fedeli al posto di Stefania Giannini, unica "bocciata" del governo Renzi. All'Interno arriva Marco Minniti, che sostituisce Alfano andato agli Esteri.

Governo Gentiloni, le foto del giuramento 1 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 2 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 3 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 4 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 5 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 6 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 7 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 8 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 9 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 10 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 11 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 12 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 13 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 14 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 15 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 16 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 17 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 18 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 19 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 20 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 21 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 22 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 23 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 24 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 25 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 26 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 27 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 28 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 29 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 30 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 31 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 32 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 33 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 34 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 35 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 36 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 37 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 38 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 39 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 40 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 41 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 42 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 43 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 44 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 45 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 46 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 47 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 48 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 49 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 50 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 51 di 54 Da video Da video Governo Gentiloni, le foto del giuramento 52 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 53 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento 54 di 54 Ansa Ansa Governo Gentiloni, le foto del giuramento leggi dopo slideshow ingrandisci



Gentiloni: "Subito al lavoro con tutte le nostre forze" - "Il governo si metterà al lavoro immediatamente con tutte le sue forze, concentrato sui problemi da risolvere nel Paese con l'ottimismo che deriva dal popolo italiano". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo aver presentato la lista dei suoi ministri. "Il governo - ha spiegato - proseguirà nell'azione di innovazione svolta dal governo Renzi e nel contempo si adopererà per facilitare il lavoro delle diverse forze parlamentari volto a individuare nuove regole per la legge elettorale".



Verdini: "Non rappresentati al governo: non voteremo la fiducia" - "Non voteremo la fiducia a un governo che ci pare al momento intenzionato a mantenere uno status quo, che più dignitosamente sarebbe stato comprensibile con un governo Renzi-bis". Lo hanno dichiarato il senatore Denis Verdini e il viceministro dell'Economia Enrico Zanetti, affermando che l'esecutivo "deve assicurare il giusto equilibrio tra rappresentanza e governabilità senza rinunciare, in nome di pasticciate maggioranze, a quest'ultimo principio".