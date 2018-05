Governo, Franceschini: "Basta assistere, si apre una nuova fase"

Nell'iter verso un nuovo governo è ora di aprire "una nuova fase". Lo afferma Dario Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd. "Credo che non basti assistere a quello che avviene - dice -. Nessuno ha vinto in modo tale da poter governare. La prima fase, con la direzione che ha dato la linea dell'opposizione, penso sia stata giusta, ma dobbiamo prepararci a un secondo passaggio". Poi però precisa: "Non sto proponendo un governo con il M5s".