Governo, Di Maio: "Reddito di cittadinanza al più presto"

"Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza. Saranno i due provvedimenti che porterò al più presto all'esame del Parlamento". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco di Ragusa per il M5s, Antonio Tringali.