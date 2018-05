Governo, Di Maio: "Nel contratto taglio delle pensioni d'oro"

"Nel contratto di governo con la Lega ci sarà il carcere per gli evasori e siamo riusciti a ottenere il taglio delle pensioni d'oro". Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio in un video su Facebook. "I vincoli europei vanno rivisti, dialogando con gli altri Paesi ma vanno rivisti, perché è in Ue che si gioca la partita importante per finanziare tutte le misure economiche che diano diritti sociali agli italiani", ha sottolineato.