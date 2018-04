Governo, Di Maio: "Disposti a discutere, ma accordo solo con Lega"

Dopo il secondo giro di consultazioni il leader politico del M5s Luigi Di Maio conferma la chiusura a un dialogo con tutto il centrodestra: "Ci siamo sentiti con Salvini, siamo disponibili a parlare di programmi ma oltre determinati limiti non possiamo andare - ha detto -. Siamo disposti a firmare un contratto con la Lega ma non a sederci a un tavolo con Fi e Fdi per concordare un programma di governo, con un esecutivo che contiene loro esponenti".