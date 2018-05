Governo, Di Maio: "Con la Lega si può fare un buon lavoro"

"Io credo fortemente nel fatto che con la Lega si possa fare un buon lavoro e cose molto importanti per il Paese". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, parlando della formazione di un governo in collaborazione col partito di Matteo Salvini. "So bene il momento politico che sta vivendo il Carroccio, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in Parlamento", ha aggiunto.