Governo, Di Battista: M5s pronto per guidare il Paese con una versione modificata dell'Italicum

8 dicembre 2016 09:09 Governo, Di Battista: M5s pronto per guidare il Paese con una versione modificata dellʼItalicum In unʼintervista a La Repubblica, lʼesponente grillino espone il programma dei pentastellati su fisco, migranti e Europa

Dopo la caduta del governo Renzi, si fa strada l'ipotesi del voto immediato. Alessandro Di Battista, uno dei più convinti sostenitori del No, conferma che il M5s è "pronto a candidarsi" alla guida del Paese, anche se "saranno i cittadini a deciderlo". L'esponente grillino, inoltre, afferma di non voler discutere per "mesi e mesi" della legge elettorale, ma chiede una versione dell'Italicum "approvata dalla Corte Costituzionale, che auspichiamo arrivi in gennaio".

Nell'intervista a La Repubblica, Di Battista ritiene che in campo economico la precedenza debba essere data alle "piccole e medie imprese. Intervenendo in questo ambito la ripresa è assicurata". L'imposizione fiscale, inoltre, "deve diminuire" e "servono istituti finanziari pubblici che consentano investimenti". Dopo aver ribadito l'importanza del reddito di cittadinanza, il l'esponente grillino conferma che il M5s vuole lottare contro la corruzione e ribadisce che "ai politici corrotti va impedito di ricandidarsi".

Per Di Battista non basta "ridurre i costi della politica, gli stipendi di tutti i parlamentari, anche degli amministratori regionali", ma bisogna investire nella "qualità, nelle start-up, nella cultura e nel turismo". La ricetta per ritornare a crescere passa anche attraverso la "Green Economy, una svolta energetica a livello nazionale in direzione delle energie rinnovabili e della sostenibilità", ma anche "una banca centrale che eserciti una vigilanza reale e non sia controllata da altre banche, come in Italia".

Sulla moneta unica, Di Battista conferma di non aver cambiato opinione, ma precisa: "Euro e Europa non sono la stessa cosa. Noi vogliamo solo che siano gli italiani a decidere sulla moneta". Il pentastellato sottolinea anche le conseguenze dell'introduzione dell'euro, ossia "la perdita di potere d'acquisto, il calo delle retribuzioni, la riduzione della capacità di concorrenze delle imprese, il degrado sociale e la disoccupazione. Se l'Europa non vuole implodere deve accettare che non si può andare avanti così".