Governo Conte, ecco i primi impegni: dalla fiducia in Aula al summit Nato

Conte entro dieci giorni dovrà presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia del Parlamento. Le conferenze dei capigruppo del Senato e della Camera sono convocate lunedì 4 giugno, rispettivamente alle 15.30 e alle 17. Probabilmente il governo chiederà la fiducia ai senatori, a Palazzo Madama, martedì 5 giugno, e alla Camera mercoledì 6 giugno.



Seguiranno i primi appuntamenti internazionali, al G7 a Charlevoix, in Canada, dove capi di Stato e di Governo discuteranno del tema dei dazi.



Altro passo importante sarà l'indicazione di viceministri e sottosegretari per completare la formazione del governo.



Che la situazione finora sia stata abbastanza anomala è confermata anche dal fatto che per quasi tre mesi, in assenza di chiare maggioranze e opposizioni, hanno lavorato solo le commissioni speciali. Camera e Sentao dovranno ora occuparsi della formazione delle commissioni parlamentari che andranno a sostituire le commissioni speciali.



Bisognerà poi sostiuire due componenti della squadra di governo, il vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana (Lega) e il questore Riccardo Fraccaro (M5s), e approvare il Def, documento di economia e finanza varato dall'ex ministro Pier Carlo Padoan e, nel frattempo, approvato dalle commissioni speciali.



Il 28 e il 29 giugno saranno invece i giorni del debutto in Europa per il nuovo esecutivo con la partecipazione al Consiglio europeo in cui si discuterà di due temi caldi per l'Italia: proposta di bilancio e migranti.



Pochi giorni dopo, l'11 e 12 luglio, infine, sarà la volta della sicurezza, focus centrale del summit Nato a Bruxelles.