Governo contagocce: aule chiuse quasi sempre a luglio

Il governo Conte-Di Maio-Salvini, si sa, ha avuto una genesi faticosa. Altrettanto faticosa sembra la partenza dei lavori in Aula. Dopo l'insediamento il 2 giugno e il varo da allora di un unico decreto - quello sull'emergenza degli uffici giudiziari di Bari - si prospetta un mese dai ritmi lenti. Nella prima settimana di luglio, infatti, sono previste solo una riunione alla Camera, quella del "question time", e l'incontro al Senato dal 3 al 5 luglio per la conversione di due decreti in scadenza varati dal governo Gentiloni. Dopodiché aule chiuse fino al 9.