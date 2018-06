Governo, Bersani: opposizione vigorosa non salga in cattedra

"Nasce un governo con il traino a destra, un governo dell'equivoco e della demagogia. Ci vorrà una opposizione vigorosa e intelligente, una opposizione che non salga spocchiosamente in cattedra, ma che piuttosto scenda in strada, dentro alla questione sociale, e al fianco della vita comune degli italiani". Lo scrive su Facebook Pier Luigi Bersani.