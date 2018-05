Governo, Berlusconi: "Stallo? Ho fiducia nel presidente Mattarella"

Il leader di FI, Silvio Berlusconi, commenta la fase di stallo nelle trattative per la formazione del governo. "Abbiamo fiducia nelle decisioni che assumerà il presidente Mattarella, come sempre con grande equilibrio e senso di responsabilità", spiega. Ai giornalisti poi che gli chiedono se un mandato alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, possa essere una via d'uscita, Berlusconi replica: "Lasciamo decidere al presidente".