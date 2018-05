Governo, Berlusconi: "Il leader del centrodestra è sempre Salvini" | Di Maio insiste: "Governo con la Lega"

"Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando lo stato di salute della coalizione . Per quanto riguarda le voci su un'apertura al Pd , il presidente di Forza Italia ha precisato: "Non ho mai detto di voler formare un governo coi voti dem, ma che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di chi non vuole nuove elezioni".

Berlusconi ha poi sottolineato che "non c'è alcun contatto con il Partito democratico. Lo stato di salute del centrodestra è buono. Siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo formare un esecutivo".



Il leader di Forza Italia smorza dunque le voci su un possibile strappo imminente con il segretario del Carroccio, dopo la conferma da parte del primo di non voler collaborare col M5s, definito "un partito di nullafacenti".



Di Maio insiste: "Con la Lega si può fare un buon lavoro" - Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, non sembra però arrendersi, e torna a proporre un'intesa con la sola Lega. "Io - spiega - credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti. So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilita' quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in Parlamento e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti".



Su un possibile incarico esplorativo a Fico, invece, Di Maio spiega di avere "solo cose buone da dire", ma in ogni caso "deciderà il presidente Mattarella", che il M5s ritiene "una figura di garanzia che è stata in grado in questo momento di assicurare la sua imparzialità nella gestione di questo incarico prestigioso".



Martina: "Noi aspettiamo Mattarella, da altri polemiche infinite" - "Noi del Pd aspettiamo le indicazioni di Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì, nel pieno rispetto di questo passaggio che il Presidente della Repubblica sta mediando". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, aggiungendo che "l'Italia ha vissuto 48 giorni di polemica continua tra le forze che hanno vinto le elezioni e questo la dice lunga sulla capacità di creare una prospettiva per il Paese".