Governo aumenta fondi sicurezza

Dopo gli attentati di Parigi il governo italiano è al lavoro per aumentare i fondi per la sicurezza. "Una prima ipotesi prevede altri 120 milioni di euro per l'antiterrorismo da assegnare all'intelligence e alla polizia, oltre ai 70 già in conto", spiega il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta facendo il punto sulle trattative in corso al Senato sulla legge di Stabilità.