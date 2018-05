Governo, Anzaldi (Pd): mandato a Fico su Pd-M5S? Sempre detto no

"Il Pd ha detto chiaramente in queste settimane, e lo ha votato anche in Direzione: mai nessun sostegno a un governo M5s. E allora come si potrebbe immaginare, stando ai retroscena dei giornali, che il presidente della Repubblica possa affidare al presidente della Camera Fico il mandato ad esplorare un eventuale governo Pd-M5s? Si tratta di un'ipotesi che in nessun caso il Pd ha mai sostenuto". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi del Pd.