Gori: "Fontana è un Salvini in giacca e cravatta"

"Io penso che Fontana, che viene presentato come un candidato moderato della Lega, in realtà abbia rivelato ciò che è, un Salvini in giacca e cravatta. Anzi, più un Borghezio che un Salvini". A parlare così del candidato governatore della Lombardia per il centrodestra è il suo avversario del centrosinistra Giorgio Gori. L'attuale sindaco di Bergamo ha commentato le parole di Fontana sull'accoglienza ai migranti e sulla salvaguardia della "razza bianca".