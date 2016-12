Giustizia, riforma in arrivo: previsto il taglio del numero delle Corti d'appello

E' in dirittura d'arrivo la riforma che modificherà la geografia giudiziaria italiana. La commissione ministeriale guidata da Michele Vietti, ex vice presidente del Csm, ha messo a punto una proposta di disegno di legge delega. Tra le novità la riduzione del numero delle Corti d'appello, l'ulteriore taglio dei tribunali e la disposizione di una task force di magistrati che possano operare anche in più uffici giudiziari in caso di necessità e urgenza. La chiusura dei lavori della commissione è prevista per il 31 marzo.