Giustizia-politica, l'Anm: nessuna intenzione di alimentare scontri

"L'Associazione Nazionale Magistrati non intende alimentare lo scontro, avendo come unico obiettivo quello del funzionamento del sistema giudiziario. Sarà un interlocutore istituzionale rigoroso e determinato senza fare sconti, ma l'Anm non ha nemici". Lo afferma il segretario generale dell'Anm Francesco Minisci, che aggiunge: "Non avevamo dubbi che le affermazioni del presidente Davigo non avessero alcun intento di generalizzazione".