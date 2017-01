Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo 1 di 6 Ansa Ansa Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando 2 di 6 Ansa Ansa Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo 3 di 6 Ansa Ansa Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo Il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo 4 di 6 Ansa Ansa Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo 5 di 6 Ansa Ansa Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo 6 di 6 Ansa Ansa Anno giudiziario, lo scontro verbale tra Orlando e Davigo leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non mi considero un nemico della magistratura e credo di averne tutelato l'autonomia e l'indipendenza in questi anni. Non ho mai interferito in alcun modo con l'organo che sceglie i capi degli uffici, che è il Csm (Consiglio superiore della magistratura, ndr)", ha aggiunto Orlando. "Mi pare che ci sia una sproporzione tra le distanze e i toni" utilizzati da Davigo, che ha accusato il Guardasigilli di "attentare all'autonomia della magistratura".



Secondo Orlando, "è fondata l'esigenza di far fronte alla mancate coperture di organico, questo rilievo lo colgo e lo affronto. Ma non mi pare che si possano chiamare in causa questioni di carattere costituzionale. Altrimenti vanno chiamate in causa sempre, anche quando magari la misura è più gradita all'insieme della categoria".



L'intervento di Davigo - La dichiarazione della "discordia" era stata pronunciata da Davigo poco prima: "Io certamente non voglio essere ricordato come il presidente dell'Anm che ha abdicato sulla difesa dell'indipendenza della magistratura, signor ministro spero che lei non voglia essere ricordato come quello che ha provato a violarla".