Giustizia, Italia più lenta in Ue: siamo ancora il fanalino di coda

L'Italia, alla fine del 2012, era il Paese con più processi penali pendenti, 1.454.452, e il secondo dopo la Germania per numero di cause civili in attesa di giudizio, 4.650.566. Il dato emerge dal quinto rapporto della Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa. Va meglio sul fronte delle quote rosa: le donne hanno superato gli uomini, ma solo tra i giudici di primo grado.