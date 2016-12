Giustizia, "governo ha sue colpe"

"E' abitudine attribuire il malfunzionamento del servizio giustizia non soltanto alla inadeguatezza delle leggi" ma "soprattutto ai magistrati". Lo dice il Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Non si tiene mai conto - spiega - degli inadempimenti gravi che hanno caratterizzato l'azione di governo per molti anni". Alfonso esprime, però, apprezzamento per gli "sforzi" del ministro Orlando.