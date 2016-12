Giustizia, Davigo: "Le riforme sono inutili se non dannose"

"Riforme condivise sulla giustizia? No, nell'ipotesi migliore sono inutili se non dannose". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo, parlando dei contenuti del ddl penale in discussione al Senato. Il magistrato ha criticato in particolare sulla misura che prevede che i procuratori generali debbano avocare i procedimenti se entro 3 mesi dalla chiusura delle indagini non viene richiesta l'archiviazione o il rinvio a giudizio.