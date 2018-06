Giustizia, Bonafede: "La prescrizione è un'ombra inaccettabile"

"L'ombra della prescrizione è un'ombra terribile, un'ombra inaccettabile in uno Stato di diritto. Non esiste". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Viareggio (Lucca) alla commemorazione per la strage del 2009. Bonafede spiega di non voler entrare nel merito, "non devo e non posso farlo", ma "la giustizia deve fare il suo corso e i magistrati devono accertare le responsabilità. Però i magistrati devono accettare le responsabilità".