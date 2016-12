Giubileo, slitta esame decreto

Slitta all'inizio del 2016 l'esame alla Camera del decreto "Happy Days", che contiene le norme su Giubileo e su post-Expo. A deciderlo è stata la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il rinvio è dovuto al fatto che il testo non era in immediata scadenza, hanno detto alla conferenza, e che non si sia raggiunta l'unanimità dei gruppi per anticipare i lavori.