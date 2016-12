Giubileo, Sabella: no rallentamenti

"Non ci sarà nessun rallentamento di nessun genere. E comunque per il Giubileo stiamo rispettando esattamente il cronoprogramma che ci eravamo dati. Stiamo andando come un treno nei limiti del possibile. Il Giubileo riusciremo a portarlo a casa". Così l'assessore alla Legalità di Roma Capitale Alfonso Sabella uscendo dal Campidoglio dopo le dimissioni del sindaco Marino. "Non abbiamo nessun ritardo", assicura.