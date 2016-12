Giubileo, il garante: "Niente scioperi" Governo prepara soldi e dream team

Alla vigilia del Giubileo , come avvenne nel 2000, "sarebbe necessario per legge che nel caso di grandi eventi di rilievo l'Autorità possa estendere l'obbligo di osservare la 'franchigia' , periodo in cui non è possibile attuare astensioni dal servizio". Lo ha affermato il presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, Roberto Alesse, in audizione al Senato. Intanto Palazzo Chigi dispone nuovi investimenti e aumenta i poteri del prefetto Gabrielli.

Garante contro gli scioperi selvaggi - Il garante si è poi soffermato sugli scioperi selvaggi, in cui i lavoratori si astengono dal lavoro illegittimamente: "Sarebbe opportuna l'individuazione di un'apposita sanzione per i singoli lavoratori". Per Alesse la sanzione deve essere "pecuniaria nella forma della sospensione del servizio e della relativa retribuzione, determinata nel minimo e nel massimo".



Uil: "Se scioperò sarà necessario lo faremo" -Netta la presa di posizione della Uil, dopo la proposta della "franchigia" da parte di Alesse. "Non ci divertiamo a fare scioperi, se si fanno vuol dire che ci sono problemi seri. Se ci saranno problemi tali da necessitare uno sciopero durante il Giubileo lo faremo, anche se è sempre l'ultima ratio, perché i lavoratori lo pagano", ha detto infatti il Uil Roma e Lazio Alberto Civica.



Da Palazzo Chigi fondi extra-Manovra - Il governo potrebbe presto disporre, con un atto normativo da presentare nei prossimi giorni e distinto dalla legge di Stabilità, investimenti per un ulteriore miliardo di euro concentrati su alcune priorità come Giubileo, Terra dei Fuochi, Bagnoli e Ilva.



Intanto a Palazzo Chigi si ragione sulla possibilità di aumentare per decreto i poteri del prefetto Franco Gabrielli, già commissario per il Giubileo. Circolano anche i nomi di chi affiancherà l'ex numero uno della Protezione civile per gestire al meglio il dopo-Marino. Nel dream team entrerebbero il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il sovrintendente del Teatro dell'Opera, Carlo Fuortes. Perdono quota, invece, gli ex sindaci Francesco Rutelli e Walter Veltroni.