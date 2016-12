Giubileo, Gabrielli e Marino smentiscono il commissariamento

Il Giubileo di Roma commissariato?. Pare di no. Una telefonata tra il sindaco Marino e il prefetto Gabrielli, per ribadire "l'impegno comune per Roma, già avviato con importanti risultati su diversi tavoli di lavoro, dalla sicurezza al Giubileo", ha troncato sul nascere, almeno per il momento, questa ipotesi. I due "hanno commentato con sorpresa alcuni articoli di stampa, dichiarandosi totalmente estranei alle indiscrezioni uscite".

Secondo La Repubblica, sul tavolo del governo sarebbe pronto il decreto per la nomina proprio di Franco Gabrielli come commissario. Il prefetto dovrebbe affiancare il sindaco di Roma Ignazio Marino dall'8 dicembre fino al mese di novembre 2016. Il ruolo era rivendicato dal primo cittadino. Ma dopo la bufera che ha colpito la Giunta capitolina per lo scandalo Mafia Capitale, l'esecutivo avrebbe deciso di accelerare.



La decisione, secondo alcune fonti, avrebbe scaturito l'ira di Marino. "Mi hanno mollato, non si fidano. Ma così non ci sto", avrebbe affermato il primo cittadino. Ma il Campidoglio smentisce: "Il sindaco non ha mai pronunciato frasi di irritazione nei confronti del governo".



Sempre sull'ipotesi commissariamento, il municipio della Capitale, con una nota, aggiunge: "Al momento non sono state prese misure amministrative su cui Comune e Governo lavorano insieme da tempo".



Ad abbassare i toni anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti: "Non è una decisione contro Marino", ha spiegato.