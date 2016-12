Giubileo, Franco Gabrielli nomina i sei subcommissari che affiancheranno Tronca

Ora che i nomi sono arrivati, il nodo resta quello delle competenze dei commissari, perché il loro campo d'azione non si sovrapponga con quello dei pezzi da novanta del "Dream Team" per Gabrielli, coordinatore del Giubileo. Nomi che girano da giorni: Marco Rettighieri supermanager di Expo per i trasporti, Carlo Fuortes sovrintendente Opera di Roma alla cultura, il presidente del Coni Giovanni Malagò allo sport con vista sulla candidatura olimpica di Roma 2024; per i rifiuti Gloria Zavatta, responsabile sostenibilità ambientale ad Expo.



La distinzione tra subcommissari e "Dream Team" deve essere definita e inquadrata anche da un punto di vista normativo e lo stesso Gabrielli ha ammesso che la questione "non è chiara". In prefettura si attendono le mosse di Palazzo Chigi, dove martedì il prefetto ha incontrato Renzi. Gabrielli spiega di "vedere e sentire spesso il presidente", smentendo problemi. Ma si affaccia nelle indiscrezioni l'ombra di possibili sovrapposizioni tra i due prefetti, entrambi dal curriculum di rilievo ma dallo stile diverso: mediatico quello di Gabrielli, riservato e più tradizionale per Tronca. Intanto il commissario ha firmato la costituzione di parte civile del Campidoglio nel processo per Mafia Capitale che inizierà giovedì.