Giorgio Napolitano, il chirurgo: "L'intervento al cuore è andato molto bene, il momento più difficile è passato"

Le fasi dell'operazione d'urgenza"Siamo molto soddisfatti. Il decorso è buono e ci lascia ben sperare, anche se è presto per fare previsioni definitive. Abbiamo ridotto i farmaci, il presidente accenna a svegliarsi - ha proseguito il medico -. Il presidente all'arrivo in ospedale è sempre stato sveglio e vigile - ha proseguito Musumeci. - L'intervento si è reso necessario immediatamente perché era presente un versamento di sangue nel pericardio; gli ho spiegato come si sarebbe svolto l'intervento, prima di addormentarlo. Era lucido, sveglio e ci ha incoraggiati".



Una visita alla moglie in una clinica romana, dove la signora Clio è ricoverata per alcuni accertamenti, fino alla sala operatoria del San Camillo, dopo un passaggio all'ospedale Santo Spirito. Sono queste le "tappe" che hanno visto protagonista Napolitano prima di essere operato. Il presidente aveva "accusato un dolore al torace" nel pomeriggio e alle 22 era entrato in sala operatoria per uscirne quattro ore dopo.