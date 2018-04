Giorgia Meloni: il compito del governo spetta al centrodestra

"Abbiamo ribadito al presidente della Repubblica che Fdi farà del suo meglio per dare all'Italia un governo in tempi rapidi. Quasi il 40% degli italiani ha scelto di dare la sua fiducia al centrodestra, se si vuole rispettare la volontà popolare non si può che partire da noi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fdi, dopo le consultazioni. "Non sosterremo un governicchio per una nuova legge elettorale - ha aggiunto -, preferiamo le urne".