Giorgetti (Lega): così il governo non va lontano, la "manina" è nel M5s

"Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti (Lega), risponde alle accuse del M5s circa la "manina" che avrebbe allargato le maglie del condono. "Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano - dice a La Repubblica -. La 'manina' è in casa dei 5 Stelle, a schiantarsi saranno loro".