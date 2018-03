Giorgetti: "Declinare in modo diverso il reddito di cittadinanza"

"Un governo con i Cinquestelle? Sì... parzialmente". Lo ha detto il deputato leghista Giancarlo Giorgetti ospite di Giovanni Minoli su La7. Sul reddito di cittadinanza, ha spiegato, "vediamo se possiamo declinarlo in un altro modo: se è una misura universalistica per sostituire la pensione o una reversibilità, non ha assolutamente senso, se è qualcosa che incentivi la ricerca del lavoro, allora può essere valutato".