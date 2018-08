Giorgetti:500mila migranti rimpatriati?Salvini l'ha sparata grossa

Matteo Salvini "l'aveva sparata grossa" quando disse, in campagna elettorale, che sarebbero stati rimpatriati 500mila immigrati irregolari. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, aggiungendo: "Mi accontenterei che non ne arrivassero più. Secondo me bisogna copiare gli altri Paesi, come la Germania che ne ha rimpatriati 48mila, mentre noi solo settemila".