Giannini: nozze gay no priorità

11:07 - Le nozze gay non sono "una delle priorità di questo momento dell'agenda politica". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, aggiungendo: "I diritti delle cosiddette coppie di fatto che sono coppie omosessuali ma sono anche, molto spesso, situazioni di affettività eterosessuale per vari motivi - ha osservato - sono senz'altro un elemento importante in una civiltà avanzata però non è questa, credo, una delle priorità".